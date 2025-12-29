पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – कांग्रेस की ऑक्सीजन

कांग्रेस नेतृत्व भूल गया कि दल को शीर्ष स्थान पर बनाए रखने के लिए सेवादल की भूमिका अहम थी। सौ साल पूर्व जन्मा सेवादल स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। इसकी स्थापना वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थी। सेवादल की स्थापना 1 जनवरी 1924 को हिन्दुस्तानी सेवा मंडल के रूप में हुई थी। 1931 में कांग्रेस कार्य समिति ने हिंदुस्तानी सेवा दल का नाम बदलकर कांग्रेस सेवा दल करने का निर्णय लिया, जिससे यह कांग्रेस का केंद्रीय स्वयंसेवी संगठन बन गया। कांग्रेस की जमीनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका स्वरूप गठित हुआ था। आज इसके साथ ही कांग्रेस की जमीनी ताकत भी कमजोर पड़ गई। साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में इसकी स्थापना हुई थी।