कभी राजनेता तो कभी नौकरशाही होगी निरंकुश

शासन में अफसरशाही के हावी होने की चर्चा कोई आज की नहीं है। सत्तर के दशक में जब लगातार एक ही राजनीतिक दल का शासन रहा तब भी राजस्थान में यह चर्चा रहती थी कि शासन तंत्र के दैनिक कामकाज में नौकरशाही हावी है। श्रद्धेय कुलिश जी ने ५४ बरस पहले आलेख में जो कुछ चिंता व्यक्त की वह आज भी सामयिक है। कुलिश जी ने तब भी सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था कि ऐसा नहीं हुआ तो कभी नौकरशाही तो कभी राजनेता हावी होते रहेंगे। आलेख के प्रमुख अंश: लोकतंत्रीय शासन में कदम-कदम पर सत्ता पर अंकुश रखने और संतुलन बनाए रखने को उसी तरह से महत्व दिया गया है जिस तरह से सड़क परिवहन में ट्रेफिक की लाल-हरी बत्तियों को। राजस्थान की पिछली सरकार से यह आम शिकायत थी कि वह कोई अंकुश नहीं मानती थी और शासन तंत्र के दैनिक कार्यकलाप में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी हुआ करती थी। नई सरकार बनी तो उसने शासन को गतिशील करने के बार-बार दावे किए। नए मंत्री यह कहते नहीं अघाते कि वे शासन तंत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। विधायकों का दौरा भी ज्यादा नजर नहीं आता। राजनीति में उन्होंने अपनी सीमाएं मान लीं और भरसक कोशिश कर रहे हैं उन सीमाओं में रहने की। जो लोग अतीव हस्तक्षेप की शिकायत करते थे, उन्हें यह जानकर खुश होना चाहिए।

