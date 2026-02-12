Rajasthan Politics: पूर्व CM गहलोत का जिक्र कर MLA बालमुकुंद ने रफीक खान पर कसा तंज, सदन के बाहर गरमाया माहौल

इस पर भाजपा विधायक जेठानंद व्यास ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोधपुर केंद्रित बजट बनाने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रहे हैं। जोधपुर का मुद्दा उठते ही हवामहल से विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जोधपुर को भी अपेक्षित विकास नहीं दे सकी और आज भी वहां मांगें अधूरी हैं। उनके बयान से साफ था कि भाजपा विधायक पूर्व सरकार के दावों को चुनौती दे रहे हैं।