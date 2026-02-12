Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी की बारिश की चेतावनी

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बीच राजस्थान के मौसम में आंशिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगले दो सप्ताह में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16 फरवरी 2026 से दो नए पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इन सिस्टम के असर से राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि राज्य के शेष हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
13 से 26 फरवरी 2026 के दौरान अधिकतम तापमान में भी बदलाव के संकेत हैं। इस अवधि में राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। बाकी क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो इसी अवधि में जोधपुर संभाग में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रह सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।
