12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी की बारिश की चेतावनी

Rain Alert In Rajasthan: राज्य में 13 से 26 फरवरी के बीच मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 12, 2026

Weather alert, Rajasthan weather alert, Rajasthan weather, Rajasthan weather update, rain alert, rain alert in Rajasthan, Rajasthan rain alert, IMD rain alert, weather department, weather department rain alert, weather department Rajasthan rain alert, weather, weather of my village, weather of my city, वेदर अलर्ट, राजस्थान वेदर अलर्ट, राजस्थान वेदर, राजस्थान वेदर अपडेट, रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, राजस्थान रेन अलर्ट, आईएमडी रेन अलर्ट, मौसम विभाग, मौसम विभाग रेन अलर्ट, मौसम विभाग राजस्थान रेन अलर्ट, मौसम, मेरे गांव का मौसम, मेरे शहर का मौसम

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बीच राजस्थान के मौसम में आंशिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगले दो सप्ताह में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

हल्की वर्षा की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16 फरवरी 2026 से दो नए पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इन सिस्टम के असर से राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि राज्य के शेष हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।

यह वीडियो भी देखें

अधिकतम तापमान में भी बदलाव के संकेत

13 से 26 फरवरी 2026 के दौरान अधिकतम तापमान में भी बदलाव के संकेत हैं। इस अवधि में राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। बाकी क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो इसी अवधि में जोधपुर संभाग में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रह सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Jhalawar Murder: BSc-BEd पास ‘योगा टीचर’ बनी कातिल? 7 साल बाद जेल से आए भाई के हत्यारे को भाभी के साथ मिलकर दी दर्दनाक मौत
झालावाड़
Jhalawar Murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 04:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी की बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कभी राजनेता तो कभी नौकरशाही होगी निरंकुश

जयपुर

Rajasthan Politics: पूर्व CM गहलोत का जिक्र कर MLA बालमुकुंद ने रफीक खान पर कसा तंज, सदन के बाहर गरमाया माहौल

Congress MLA Rafiq Khan, MLA Balmukund Acharya, Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026
जयपुर

AI का नया ‘सुपर ब्रेन’ जो कोडिंग से लेकर बिजनेस तक सब संभाल लेगा

जयपुर

RSSB Vacancy 2026: राजस्थान में 10 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तारीख

RSSB LDC Vacancy
शिक्षा

संपादकीय: भ्रमजाल फैलाने से रोकेगी एआइ कंटेंट पर सख्ती

AI Generated Content Labeling, Deepfake Regulation India, AI Content Metadata Rules,
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.