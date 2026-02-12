Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी की बारिश की चेतावनी

13 से 26 फरवरी 2026 के दौरान अधिकतम तापमान में भी बदलाव के संकेत हैं। इस अवधि में राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। बाकी क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो इसी अवधि में जोधपुर संभाग में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रह सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।