RSSB Vacancy 2026: राजस्थान में 10 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तारीख

RSSB Vacancy 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से एलडीसी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब बिल्कुल नजदीक है। 10,644 पदों पर निकली इस भर्ती के लिए कल, यानी 13 फरवरी, आवेदन की आखिरी तारीख तय की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे देर न करें और recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। इस बार सबसे बड़ी शर्त CET पास होना है। जिन युवाओं ने सीनियर सेकेंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, वे इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे।