Board Exams: 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों की अनूठी पहल, एक्सपर्ट ने बताए अच्छे नंबर लाने के टिप्स

किताबें सामने होती है, तैयारी भी होती है, लेकिन मन में बैठा डर और घबराहट उन्हें चैन से पढ़ने नहीं देती। कठिन सवालों के जवाब तो टीचर्स से मिल जाते हैं, पर परीक्षा से जुड़ा तनाव बच्चे अक्सर न माता-पिता से साझा कर पाते है और न ही खुलकर शिक्षकों से। सहपाठी भी उसी दबाव में होते हैं। इसी चुपचाप बढ़ते तनाव का असर बच्चों के आत्मविश्वास और प्रदर्शन पर पड़ रहा है।