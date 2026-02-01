पोखरण में वायुशक्ति-26, वायुसेना दिखाएगी निर्णायक युद्ध और मानवीय क्षमता

भारतीय वायु सेना 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायुशक्ति-26 अभ्यास के माध्यम से अपनी सामरिक, रणनीतिक और मानवीय क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन करेगी। यह अभ्यास वायु क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया, दुश्मन पर आरंभ से ही प्रभुत्व स्थापित करने और निर्णायक कार्रवाई की क्षमता को दर्शाएगा। वायुशक्ति-26 अभ्यास में यह प्रदर्शित किया जाएगा कि भारतीय वायु सेना किस तरह सबसे तेज और प्रभावी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करते हुए सीमित समय में सामरिक अभियानों को रणनीतिक सफलता में बदलने में सक्षम है। इसके साथ ही देश के भीतर और विदेशों में संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित हवाई सहायता, बचाव और निकासी के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन में निभाई जाने वाली अहम भूमिका को भी रेखांकित किया जाएगा।