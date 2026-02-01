उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने घटे, मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी…बारकोड व्यवस्था लागू

जिले में इन परीक्षाओं के लिए कुल 66 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। इनमें 65 केंद्र सरकारी विद्यालयों और एकमात्र जैसलमेर मुख्यालय स्थित निजी विद्यालय में बनाया गया है। इनमें 62 केंद्र ऐसे हैं, जहां 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जिले में एक अतिसंवेदनशील और एक संवेदनशील परीक्षा केन्द्र माना गया है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जितेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से संवेदनशील केंद्र पर परीक्षा समय में 2 और अतिसंवेदनशील केंद्र पर 4 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त ऑब्जर्वर की नियुक्ति इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए की गई है।