खुहड़ी में अल्ट्रा लग्जरी ट्यूरिज्म जोन की होगी स्थापना, कुलधरा में बनेगा पर्यटक स्वागत केन्द्र

स्वर्णनगरी जैसलमेर आने वाले लाखों पर्यटक पोकरण होकर निकलते हैं। परमाणु नगरी पोकरण में भी पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद पर्यटन नगरी के रूप में विकसित नहीं हो सकी है। जिसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। पत्रिका की ओर से भी इस संबंध में कई बार प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए गए। बुधवार को बजट के दौरान पोकरण में पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास की घोषणा कर कदम बढ़ाया गया है। जिससे पोकरण में भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित होगी और उनका ठहराव हो सकेगा।