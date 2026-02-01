खुहड़ी में अल्ट्रा लग्जरी ट्यूरिज्म जोन की होगी स्थापना, कुलधरा में बनेगा पर्यटक स्वागत केन्द्र

राजस्थान सरकार की ओर से बुधवार को पेश किए गए आम बजट में जैसलमेर के लिए कई सौगातों की घोषणा की गई है। जैसलमेर के पर्यटन को परवान चढ़ाने की भावना इसमें दिखती है, वहीं इस मरुस्थलीय क्षेत्र में पीने के पानी को लेकर पिछले समय से जारी संकट से निजात मिलने की सूरत भी नजर आती है। हालांकि सारा दारोमदार बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर रहने वाला है।
शानदार और जानदार बजट
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस साल शानदार और जानदार बजट पेश कर प्रदेशवासियों का दिल जीत लिया है। जैसलमेर को तो पेयजल, पर्यटन, सडक़ सहित अनेक क्षेत्रों में कई सौगातें प्रदान की गई हैं।
राजस्थान सरकार की ओर से पेश किया गया बजट न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलेगा। ऐतिहासिक एवं विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री अभिनंदन के पात्र हैं।
केवल झुनझुना पकड़ाया
राजस्थान का बजट पूरी तरह से लॉलीपोप जैसा है। वित्त मंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को झुनझुना पकड़ाया गया है। यह महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। नया कुछ भी नहीं है। पोकरण को कोई विशेष सौगात नहीं मिली है। जिससे लोगों में निराशा है।
पर्यटन एव धार्मिक आस्था की दृष्टि से जैसलमेर के तनोट के समग्र विकास के लिए विस्तृत प्लान बनाया जाएगा।
पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति, विरासत, जीवनशैली, लोककला की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर सहित जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट बनाये जाने की घोषणा की गई है।
पर्यटन एवं मेहमाननवाजी की दृष्टि से जिले के खुहड़ी में अल्ट्रा लग्जरी ट्यूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। जिले के पर्यटन की दृष्टि से विख्यात कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा।
नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक अतिरिक्त पाइपलाइन व 30 एमएलडी फिल्टर और डिगी का निर्माण करने के लिए 196 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। जिससे जैसलमेर नगर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने में सहायता मिलेगी।
जैसलमेर बाडमेर व बालोतरा के 851 गांवों में पेयजल उपलब्धता में सुधार के लिए बाडमेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के मोहनगढु स्थित हेडवक्र्स पर सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
विद्युत तंत्र को मजबूती देने का प्रयास
जैसलमेर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 113 आरडी एसबीएस मोहनगढ़ में 132 केवी जीएसएस व कपूरिया फतेहगढ में 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण करवाया जाएगा। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
जैसलमेर के राघवा-सेउवा क्षेत्र में लगभग 4830 मेगावाट क्षमता सौर पार्कों का विकास किया जाएगा।
जिला चिकित्सालयों में नशामुक्ति वार्ड स्थापित किया जाएगा।
एसीबीके महाविद्यालय जैलसमेर में प्राणी शास्त्र व भूगोल के नवीन विषय/संकाय खोले जाएंगे जिससे जैसलमेर में इन विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा विद्यार्थियों को मिल सकेगी।
30 करोड़ से खेल गतिविधियों का विकास
स्वर्णनगरी जैसलमेर आने वाले लाखों पर्यटक पोकरण होकर निकलते हैं। परमाणु नगरी पोकरण में भी पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद पर्यटन नगरी के रूप में विकसित नहीं हो सकी है। जिसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। पत्रिका की ओर से भी इस संबंध में कई बार प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए गए। बुधवार को बजट के दौरान पोकरण में पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास की घोषणा कर कदम बढ़ाया गया है। जिससे पोकरण में भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित होगी और उनका ठहराव हो सकेगा।
