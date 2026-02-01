सिंचाई पानी को लेकर नाचना से लेकर रामगढ़ तक धरने, किसान आंदोलनरत

इस दौरान किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक उन्हें उनके हक का पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलेगा, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि नहर के अंतिम छोर तक निर्धारित मात्रा में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार धरना जारी है, बावजूद इसके समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इससे पूर्व भी किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की थी।