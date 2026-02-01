डिजिटल युग में भी रेडियो सीमावर्ती जिलों की सशक्त और भरोसेमंद आवाज

इतिहास के पन्नों में झांकें तो 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान रेडियो ने देश और सीमावर्ती क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई। उस समय रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, जिसके जरिए युद्ध की स्थिति, सुरक्षा निर्देश और सरकारी संदेश तुरंत लोगों तक पहुंचे। आपदा के समय—चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय—रेडियो ने हमेशा त्वरित और प्रामाणिक सूचना देकर लोगों को सतर्क किया। आपदा प्रबंधन में रेडियो की अहम भूमिका आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सुलभ माध्यम माना जाता है। संस्कृति और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में भी रेडियो का योगदान उल्लेखनीय रहा है। लोकगीत, लोककथाएं, क्षेत्रीय बोलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से रेडियो ने समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखा। सामुदायिक रेडियो ने स्थानीय मुद्दों, जनसमस्याओं और जनभागीदारी को मंच देकर लोकतांत्रिक संवाद को मजबूती दी है। ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों में रेडियो आज भी जनसंचार का प्रभावी माध्यम बना हुआ है।