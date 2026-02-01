जैसलमेर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का आगाज, केंद्रों पर उत्साहपूर्वक पहुंचे परीक्षार्थी

परीक्षा केन्द्रों के बाहर अभिभावकों की भीड़ भी नजर आई, जो अपने बच्चों को केंद्रों पर छोडऩे और परीक्षा संपन्न होने के बाद लेने आए। कई परीक्षार्थी अंतिम समय तक पुस्तकें और नोट्स दोहराते दिखाई दिए। केन्द्रों पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की सघन जांच की गई तथा बोर्ड के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई गई। नकल की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती गई और केन्द्राधीक्षकों की देखरेख में पूरी परीक्षा प्रक्रिया संचालित हुई। बारहवीं परीक्षा में प्रदेश के अन्य हिस्सों में गुरुवार को मनोविज्ञान का परचा था, जिसका एक भी विद्यार्थी जैसलमेर में नहीं होने से जैसलमेर जिले में शुक्रवार से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। पहले दिन अंग्रेजी अनिवार्य विषय का परचा होगा।