6 मिनट में रैप बीट्स के साथ बनाई बालकांड से उत्तरकांड तक की रामचरित मानस

राजस्थान कल्चरल टूर के अंतर्गत जैसलमेर आए सोमेश्वर ने पत्रिका से खास बातचीत में बताया कि यह प्रदेश का 16वां जिला है। वे सभी जिलों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य युवाओं व बच्चों को धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कारों से जोडऩा है। इसी लक्ष्य के साथ वे विभिन्न शहरों की यात्राएं कर रहे हैं। यूएसए क्यूब प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित रामचरित रैप में बालकांड से उत्तरकांड तक संपूर्ण रामायण का सार 6 मिनट में प्रस्तुत किया है। यह एक अनूठा संगीत प्रयोग है, जिसमें श्लोक, चौपाइयां और भक्ति स्तुतियों को आधुनिक रैप बीट्स के साथ जोड़ा है।