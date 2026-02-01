पोकरण: हर साल बढ़ रही वाहनों व लोगों की संख्या और आवाजाही, नहीं बढ़ रहा यातायात का स्टाफ

विश्व पटल पर शक्ति स्थल के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाला परमाणु नगरी पोकरण यातायात व्यवस्था की बदहाली पर आंसू बहा रहा है। समय के साथ आबादी व वाहनों की संख्या बढ़ी। यही नहीं जैसलमेर जाने और वापिस आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जबकि यातायात व्यवस्था 5 दशक पुरानी ही चली आ रही है। गौरतलब है कि सरहदी जैसलमेर जिले का पोकरण प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रतिवर्ष रामदेवरा में लाखों श्रद्धालुओं की आवक होती है, जो पोकरण होकर निकलते है। स्वर्णनगरी जैसलमेर घूमने आने वाले 90 प्रतिशत पर्यटकों की भी पहले पोकरण में आमद होती है। साथ ही वापसी में भी ये पर्यटक यहीं से गुजरते है। इसी प्रकार पोकरण विधानसभा, उपखंड मुख्यालय होने और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी कंपनियां होने से कस्बे में हर समय वाहनों का दबाव बना रहता है। जिससे प्रतिदिन मुख्य मार्गों पर वाहनों का जमावड़ा देखा जा सकता है।