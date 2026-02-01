12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण: हर साल बढ़ रही वाहनों व लोगों की संख्या और आवाजाही, नहीं बढ़ रहा यातायात का स्टाफ

विश्व पटल पर शक्ति स्थल के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाला परमाणु नगरी पोकरण यातायात व्यवस्था की बदहाली पर आंसू बहा रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 12, 2026

विश्व पटल पर शक्ति स्थल के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाला परमाणु नगरी पोकरण यातायात व्यवस्था की बदहाली पर आंसू बहा रहा है। समय के साथ आबादी व वाहनों की संख्या बढ़ी। यही नहीं जैसलमेर जाने और वापिस आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जबकि यातायात व्यवस्था 5 दशक पुरानी ही चली आ रही है। गौरतलब है कि सरहदी जैसलमेर जिले का पोकरण प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रतिवर्ष रामदेवरा में लाखों श्रद्धालुओं की आवक होती है, जो पोकरण होकर निकलते है। स्वर्णनगरी जैसलमेर घूमने आने वाले 90 प्रतिशत पर्यटकों की भी पहले पोकरण में आमद होती है। साथ ही वापसी में भी ये पर्यटक यहीं से गुजरते है। इसी प्रकार पोकरण विधानसभा, उपखंड मुख्यालय होने और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी कंपनियां होने से कस्बे में हर समय वाहनों का दबाव बना रहता है। जिससे प्रतिदिन मुख्य मार्गों पर वाहनों का जमावड़ा देखा जा सकता है।

पांच दशक पुरानी यातायात व्यवस्था

वर्ष 1971-72 में पोकरण में यातायात पुलिस की अस्थायी चौकी शुरू की गई थी। उस समय 2 हेड कांस्टेबल व 8 कांस्टेबल के पद स्वीकृत किए गए थे। तब से हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल के पद बढ़ाए नहीं गए है। हालांकि प्रभारी के रूप में एक सहायक उपनिरीक्षक अवश्य लगाया गया है। करीब पांच दशक में आबादी तीन गुणा बढ़ चुकी है और वाहनों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, लेकिन पुरानी व्यवस्था को क्रमोन्नत नहीं करने के कारण बिगड़ती यातायात व्यवस्था से लोग परेशान हो रहे है।

यातायात स्टाफ आधा भी नहीं

भौगोलिक परिस्थिति से पोकरण की स्थिति जंक्शन की तरह है।राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 व 125 से जुड़ा होने के कारण जैसलमेर जाने वाले लाखों सैलानी पोकरण होकर गुजरते है। इसके साथ ही वापसी में भी पोकरण से ही निकलते है। यही स्थिति रामदेवरा आने वाले श्रद्धालुओं की भी है, जो जाते व वापिस आते समय पोकरण से ही गुजरते है। ऐसे में पोकरण में आवाजाही दो-गुणा हो जाती है, जबकि यातायात स्टाफ की स्थिति देखे तो जैसलमेर में तीन गुणा कार्यरत है। जैसलमेर में एक निरीक्षक सहित कुल 35 का स्टाफ है, जबकि पोकरण में 10 का स्टाफ।

व्यवस्था सुधरे तो मिले राहत

यातायात स्टाफ की कमी के कारण आए दिन यातायात व्यवस्था लडख़ड़ा रही है। हालांकि उपलब्ध स्टाफ व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करते है, लेकिन आबादी व वाहनों की संख्या के सामने यातायात स्टाफ की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसे में आए दिन वाहनों का जाम लगने, नो-पार्किंग में वाहन खड़े हो जाने, प्रतिबंध के बावजूद वाहनों के प्रवेश करने से व्यवस्था बिगड़ जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: हर साल बढ़ रही वाहनों व लोगों की संख्या और आवाजाही, नहीं बढ़ रहा यातायात का स्टाफ

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीमा दर्शन के लिए ऑनलाइन पास अनिवार्य, 12 वर्ष तक बच्चों को छूट

जैसलमेर

6 मिनट में रैप बीट्स के साथ बनाई बालकांड से उत्तरकांड तक की रामचरित मानस

जैसलमेर

जैसलमेर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का आगाज, केंद्रों पर उत्साहपूर्वक पहुंचे परीक्षार्थी

जैसलमेर

डिजिटल युग में भी रेडियो सीमावर्ती जिलों की सशक्त और भरोसेमंद आवाज

जैसलमेर

सिंचाई पानी को लेकर नाचना से लेकर रामगढ़ तक धरने, किसान आंदोलनरत

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.