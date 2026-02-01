अपना पैसा पाने को जद्दोजहद. सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की बदहाली उजागर

खाताधारकों का कहना है कि उन्हें फसल कटाई और खाद-बीज, डीजल और मजदूरी के भुगतान के लिए नगदी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन बैंक में या तो कैश की कमी बताई जाती है या सिस्टम डाउन होने का हवाला दिया जाता है। कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक-एक हजार, दो-दो हजार रुपए के लिए घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। मजदूर वर्ग, जिनकी रोजी-रोटी रोज की मजदूरी पर निर्भर है, उनके लिए यह स्थिति और भी त्रासद बन गई है। पिछले दिनों गड़ीसर मार्ग स्थित मुख्य शाखा के बाहर सडक़ पर कुछ देर के लिए खाताधारकों ने जाम भी लगा दिया था। दूसरी तरफ पैसा नहीं होने से लेकर स्टाफ की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग शाखाओं में ताले लटके हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस बैंक की जैसलमेर जिले में जैसलमेर और पोकरण सहित चांधन, रामगढ़, मोहनगढ़, राजमथाई, रामदेवरा, सुल्ताना, नाचना, फतेहगढ़ में कुल 10 बैंक शाखाएं हैं। गांवों में समय पर शाखा नहीं खुलने से बुजुर्ग पेंशनभोगी और महिलाएं खास तौर पर परेशान हैं। तपती धूप में घंटों इंतजार के बाद जब शाखा बंद मिलती है, तो लोगों की पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। कई गांवों में तो लोग यह कहने लगे हैं कि बैंक सिर्फ नाम का रह गया है।