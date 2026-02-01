फतेहगढ़ में बेकाबू कैंपर पलटी, टोल प्लाजा के पास पांच घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चलते वाहन का अचानक संतुलन बिगड़ा और कैंपर पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी वाहनों की सहायता से फतेहगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है।