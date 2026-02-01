मोहल्ला मीटिंग @ बस स्टैंड, बदहाल सड़कें, आमजन परेशान

पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला मीटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत पत्रिका ने शुक्रवार को बस स्टैंड के आसपास लोगों से बातचीत की। लोगों ने जिम्मेदारों की बेरुखी पर रोष जताते हुए सवाल खड़े किए। बस स्टैंड के आसपास निवास कर रहे लोगों व यहां बैठे दुकानदारों ने बताया कि वर्षों से बस स्टैंड उपेक्षित पड़ा है। यहां न तो सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, न ही सड़कों का जीर्णोद्धार। जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के पास ही भवानीपुरा बस्ती आबाद है। साथ ही इस बस स्टैंड से कस्बे से निकलने वाली सभी रोडवेज बसों के साथ ग्रामीण रूट की निजी बसों का संचालन होता है। ऐसे में यहां दिन-रात लोगों की आवाजाही रहती है।