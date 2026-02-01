सूरज ने तरेरी आंखें, पारा 31 डिग्री पर पहुंचा

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 31.0 और न्यूनतम 13.0 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले गुरुवार को यह क्रमश: 27.8 व 12.3 डिग्री दर्ज हुआ था। इस तरह से एक दिन में अधिकतम पारे में 3.2 डिग्री का उछाल आया। मौसम के अचानक करवट बदलने से लोग संभल कर चलने में भलाई मान रहे हैं। ऐसे में वे हल्के ऊनी कपड़ों का उपयोग अब भी कर रहे हैं।