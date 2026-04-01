डेढ़ वर्ष में सात शिक्षक हटे, स्टाफ की भारी कमी से पढ़ाई हो रही प्रभावित

ग्रामीणों का कहना है कि यह पूर्णतः बालिका विद्यालय है और यदि यहां पर्याप्त स्टाफ व सुविधाएं नहीं मिलीं तो वे अपनी बेटियों को सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में नहीं भेजेंगे। इससे क्षेत्र की कई बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो सकती हैं। ग्राम पंचायत ने मांग की है कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए व्याख्याताओं के पद सृजित किए जाएं, सभी रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्तियां की जाएं और भूमि विवाद का समाधान कर भवन निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक आंदोलन और विद्यालय की तालाबंदी करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।