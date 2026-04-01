सरहदी जिले में उष्ण हवाओं ने झकझोरा, तापमानी पारा @ 41.7… सीजन का सबसे गर्म दिन

जैसलमेर. जिला प्रशासन ने आगामी अक्षय तृतीया एवं पीपल (वैशाख पूर्णिमा) जैसे अवसरों पर बाल विवाह पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिले में विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग जयपुर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जैसलमेर के सहायक निदेशक, हिम्मतसिंह कविया ने जानकारी दी कि जिला बाल संरक्षण इकाई, जैसलमेर कार्यालय परिसर में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कविया ने बताया कि इस कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली हर शिकायत का विधिवत पंजीकरण कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत कंट्रोल रूम नंबर 02992-294450 या 1098 पर सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं रात्रि चौपालों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। समाज के सभी वर्गों को यह समझाया जाएगा कि बाल विवाह न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में गंभीर बाधा डालता है।