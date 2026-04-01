रामगढ़ बिजलीघर कॉलोनी में एक रात में 13 क्वार्टरों में सेंधमारी …. गहने-नकदी चोरी

लाठी क्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव में गत डेढ़ माह से पेयजल संकट की स्थिति बनी हुई है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता कूंपसिंह भाटी, देरावरसिंह, इन्द्रसिंह, पूनमसिंह, उमरावसिंह, देवीसिंह, भानभारती, महेशभारती, शौभाग्यसिंह, हिन्दूसिंह, कानसिंह, महिपालसिंह, नेपालसिंह आदि ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने को लेकर जलदाय विभाग की ओर से नलकूप खुदवाया गया था। जिससे घरों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी जलापूर्ति होती है। गत डेढ़ माह से नलकूप खराब पड़ा है। जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट से रु-ब-रु होना पड़ रहा है। हालांकि गत दिनों ग्रामीणों की ओर से विरोध प्रदर्शन करने पर नलकूप को ठीक कर जलापूर्ति सुचारु की गई थी, लेकिन दो दिन बाद ही नलकूप फिर खराब हो गया। जिसके कारण पुन: पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि यदि नलकूप को ठीक कर जलापूर्ति सुचारु नहीं की गई तो उनकी ओर से पुन: आंदोलन किया जाएगा।