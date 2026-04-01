जैसलमेर पुलिस की मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, एक गिरफ्तार

जैसलमेर. चांधन स्थित पशुपालन डिप्लोमा संस्थान पशुधन अनुसंधान केंद्र में आकाशवाणी जैसलमेर की ओर से आकाशवाणी@ 90 कार्यक्रम के तहत यूथ आउटरीच इनिशिएटिव का आयोजन किया गया। इस पहल के अंतर्गत युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से आकाशवाणी की जानकारी आमजन और युवाओं तक पहुंचाना तथा तकनीकी परिवर्तन को सभी के लिए सुलभ बनाना था। संस्थान प्रधान मनीष कुमार मीणा ने आधुनिक तकनीकी युग में आकाशवाणी की भूमिका पर जोर दिया। आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख रामजी लाल मीणा ने प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए युवाओं से आकाशवाणी से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में क्विज, निबंध और आशुभाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आकाशवाणी जैसलमेर के कार्यक्रम अधिशासी अमित कुमार ने बताया कि तकनीकी के इस दौर में आकाशवाणी ने एआइ आधारित कार्यक्रम, न्यूज ऑन एयर ऐप और ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी वैश्विक पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने फिल्म संगीत, लोक संगीत, युववानी, मूमल, पणिहारी और किसानवनी जैसे कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उद्घोषक श्यामवीरसिंह ने आकाशवाणी की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन मनीषा पुरोहित ने किया।