ग्रेजुएशन के साथ-साथ सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे जैसलमेर के युवा

सरहदी जिले जैसलमेर में युवाओं की सोच तेजी से बदल रही है। अब विद्यार्थी ग्रेजुएशन के साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। 12वीं के बाद कॉलेज में प्रवेश लेते ही प्रतियोगी परीक्षाओं का लक्ष्य तय कर लिया जाता है और उसी के अनुसार अध्ययन शुरू हो जाता है। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अब केवल डिग्री तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस और राज्य स्तरीय भर्तियों की तैयारी भी साथ-साथ कर रहे हैं। इससे पढ़ाई का दृष्टिकोण अधिक लक्ष्य केंद्रित और व्यावहारिक बन गया है। जैसलमेर या फिर अन्य जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों में नियमित कक्षाएं, विषयवार मार्गदर्शन और मॉक टेस्ट की व्यवस्था ने तैयारी को मजबूत किया है। वहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बराबरी का अवसर दिया है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से अब गांवों के छात्र भी गुणवत्ता युक्त अध्ययन सामग्री तक पहुंच बना रहे हैं।