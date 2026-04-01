लाठी क्षेत्र में आवारा श्वानों से वन्यजीवों पर मंडरा रहा गंभीर खतरा

प्रकृति की गोद में विचरण करने वाले वन्यजीवों पर आवारा श्वानों का खतरा मंडरा रहा है। आए दिन श्वानों के हमले में वन्यजीवों की मौत हो रही है। क्षेत्र में चिंकारा हिरण, सांडा, लोमड़ी आदि पर श्वान हमला कर मौत के घाट उतार रहे है, जिनकी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। यही नहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर व राज्यपक्षी गोडावण पर भी खतरा मंडराने लगा है। दूसरी तरफ वन-विभाग की ओर से गश्त बढ़ाने और श्वानों को पकड़कर वन्यजीव क्षेत्र से दूर भिजवाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे वन्यजीवप्रेमियों में रोष बढ़ता जा रहा है।