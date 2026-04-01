युवाओं को अम्बेडकर के आदर्श अपनाने का संदेश, समाज सेवा पर जोर

विधायक छोटूसिंह भाटी ने संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर को वंचित और दलित वर्ग का मसीहा बताया और कहा कि उनके संविधान निर्माण से देश को नई दिशा मिली। उन्होंने युवाओं से उनके जीवन मूल्यों को अपनाकर समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। शाले मोहम्मद ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को जीवन में अपनाने की बात कही। जिला कलक्टर रश्मि रानी ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर का योगदान समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण रहा है। रुपाराम धणदै, तगाराम भील, अंजना मेघवाल, कैलाश मेघवाल, दलपत हींगड़ा, उम्मेदसिंह तंवर, डॉ. बीके बारुपाल, अमरदीन फकीर और डॉ. रामजीराम सहित अन्य वक्ताओं ने भी उनके जीवन, संघर्ष और विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. एनडी इणखिया ने कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा अंत में एडवोकेट रमण बालौच ने आभार व्यक्त किया।