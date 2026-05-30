आज का सवाल – जैसलमेर में भीषण गर्मी में लोगों को बचाव के लिए क्या करना आवश्यक है?

इस बार मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में गर्मी नित नए रिकॉर्ड बना रही है। पारा लगातार उठान पर है और भीषण गर्मी के साथ लू चलने से लोग अस्वस्थ भी हो रहे है । इसके साथ ही काम-धंधों में मंदी का दौर चल रहा है। शासन से लेकर प्रशासन तक लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की अपील कर रहा है।