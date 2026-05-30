मोबाइल स्क्रीन से निकोटिन के जाल तक… युवा पीढ़ी पर बढ़ता असर

संगठन ने युवाओं को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले तम्बाकू और निकोटिन उत्पादों के प्रचार को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बताया है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे उत्पाद आधुनिक जीवनशैली, फैशन और सामाजिक स्वीकार्यता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे किशोर और युवा वर्ग अधिक प्रभावित होता है। तम्बाकू नियंत्रण की लड़ाई अब केवल दुकानों और सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। यह संघर्ष मोबाइल स्क्रीन, डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया के उस प्रभाव से भी जुड़ गया है, जो नई पीढ़ी के व्यवहार और निर्णयों को आकार दे रहा है।