30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

तेज वोल्टेज से एक दर्जन से अधिक घरों में जले बिजली उपकरण, उपभोक्ताओं को हुआ हजारों रुपए का नुक़सान

घरों के अंदर जाकर देखा तो बल्ब, पंखें, कूलर, फ्रीज, इनर्वटर, मोबाइल चार्जर, मीटर आदि जले मिले।करीब एक दर्जन से अधिक घरों में ज्यादा नुकसान हुआ। गांव के कुतुबुद्दीन, जमालदीन, सुभाष खां, रमेश, हमीद खां, रवि, जगदीश सेन आदि ने बताया कि अचानक घर की बिजली लाइन में जोर धमाका हुआ तो मोबाइल चार्जर फट गए और उससे निकली चिंगारियों से बेड का गद्दा जल गया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

May 30, 2026

jaisalmer news

तेज वोल्टेज से एक दर्जन से अधिक घरों में जले बिजली उपकरण

लाठी कस्बे में शुक्रवार शाम को रेलवे रोड़ के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे घरों में वोल्टेज बढऩे से बिजली उपकरण जल् ग्ए, जिससे उपभोक्ताओं को हजारों रुपए का नुक़सान हुआ है। उपभोक्ताओं ने सर्व करवाकर हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। नवातला मोहल्ले के वाशिदों ने बताया कि शुक्रवार को अचानक घरों में तेज धमाका हुआ तो लोग बाहर निकल आए।

बाद में घरों के अंदर जाकर देखा तो बल्ब, पंखें, कूलर, फ्रीज, इनर्वटर, मोबाइल चार्जर, मीटर आदि जले मिले।करीब एक दर्जन से अधिक घरों में ज्यादा नुकसान हुआ। गांव के कुतुबुद्दीन, जमालदीन, सुभाष खां, रमेश, हमीद खां, रवि, जगदीश सेन आदि ने बताया कि अचानक घर की बिजली लाइन में जोर धमाका हुआ तो मोबाइल चार्जर फट गए और उससे निकली चिंगारियों से बेड का गद्दा जल गया। घर के अंदर लगाए गए पंखे, इनवर्टर, बिजली बोर्ड आदि जल गए।कुतुबुद्दीन ने बताया कि उनके घरों में लगे पंखें, फ्रिज, मीटर आदि जल गए, वहीं रवि, रमेश व जगदीश अन्य लोगों ने बताया कि उनकी दुकानों में पंखों के साथ इनवर्टर, होम थिएटर, बल्ब , ट्यूबलाइट आदि भी फूंक गए।

ट्रांसफार्मर में आया फॉल्ट

स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके घरों के बिजली के कनेक्शन रेलवे रोड़ के किनारे स्थित ट्रांसमीटर से जुड़े हुए हैं। शुक्रवार शाम को इस ट्रांसमीटर में अचानक फॉल्ट आ गया, जिससे एकदम से हाई वोल्टेज प्रवाहित होने से घरों व दुकानों में लगाए गए बिजली उपकरणों में धुआं निकल गया। स्थानीय उपभोक्ताओं को उपकरण फूंकने से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है।

लगाया नया ट्रांसफार्मर

लाठी कस्बे में शुक्रवार शाम को रेलवे रोड़ के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे घरों में वोल्टेज बढऩे से बिजली उपकरण फूंक गए। घटनाक्रम कि जानकारी मिलने पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पुराने ट्रांसफार्मर को बदलने के साथ ही नई वायरिंग कर समस्या का समाधान किया, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ दुकानदारों ने राहत कि सांस ली। रामगढ़ कस्बे सहित समूचे क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से रात्रि के समय विद्युत आपूर्ति में चल रहे व्यवधान के कारण लोग परेशान है। विद्युत आपूर्ति ठप् होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अघोषित बिजली कटौती के चलते आमजन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार रात्रि में करीब एक बजे गुल हुई बिजली सुबह तक बहाल नहीं होने से घरों में लगे पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े रहे, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 May 2026 09:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / तेज वोल्टेज से एक दर्जन से अधिक घरों में जले बिजली उपकरण, उपभोक्ताओं को हुआ हजारों रुपए का नुक़सान

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज का सवाल – जैसलमेर में भीषण गर्मी में लोगों को बचाव के लिए क्या करना आवश्यक है?

jaisalmer city news
जैसलमेर

Jaisalmer fire news Video: आग की भेंट चढ़े सपने… नगदी, गहने व जरूरी दस्तावेज जलकर राख

mohangar fire accident
जैसलमेर

जैसलमेर: बिजली आपूर्ति में ट्रिपिंग पैटर्न कर रहा उपभोक्ताओं को परेशान

discom jaisalmer photo
जैसलमेर

मोबाइल स्क्रीन से निकोटिन के जाल तक… युवा पीढ़ी पर बढ़ता असर

jaisalmer youth news
जैसलमेर

Tiffany Trump Rajasthan Visit: डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी आ रहीं राजस्थान, यहां देखें पूरा शेड्यूल!

Tiffany Trump India Private Visit Schedule Jaisalmer Rajasthan Tour Updates
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.