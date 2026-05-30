तेज वोल्टेज से एक दर्जन से अधिक घरों में जले बिजली उपकरण, उपभोक्ताओं को हुआ हजारों रुपए का नुक़सान

लाठी कस्बे में शुक्रवार शाम को रेलवे रोड़ के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे घरों में वोल्टेज बढऩे से बिजली उपकरण फूंक गए। घटनाक्रम कि जानकारी मिलने पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पुराने ट्रांसफार्मर को बदलने के साथ ही नई वायरिंग कर समस्या का समाधान किया, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ दुकानदारों ने राहत कि सांस ली। रामगढ़ कस्बे सहित समूचे क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से रात्रि के समय विद्युत आपूर्ति में चल रहे व्यवधान के कारण लोग परेशान है। विद्युत आपूर्ति ठप् होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अघोषित बिजली कटौती के चलते आमजन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार रात्रि में करीब एक बजे गुल हुई बिजली सुबह तक बहाल नहीं होने से घरों में लगे पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े रहे, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ।