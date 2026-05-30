Jaisalmer fire news Video: आग की भेंट चढ़े सपने… नगदी, गहने व जरूरी दस्तावेज जलकर राख

रामगढ़ कस्बे सहित समूचे क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से रात्रि के समय विद्युत आपूर्ति में चल रहे व्यवधान के कारण लोग परेशान है। विद्युत आपूर्ति ठप् होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अघोषित बिजली कटौती के चलते आमजन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार रात्रि में करीब एक बजे गुल हुई बिजली सुबह तक बहाल नहीं होने से घरों में लगे पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े रहे, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। गर्मी के इस दौर में सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और छोटे बच्चों को उठानी पड़ रही है। रातभर बिजली नहीं रहने से लोगों की नींद खराब हो गई और गर्मी के कारण लोगों को घरों से बाहर खुले रात बितानी पड़ी।