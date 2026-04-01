हर दिन आधे घंटे तक मंडराता संकट, जिम्मेदार अनजान … पानी लीकेज से 500 लोग हैरान परेशान

ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के भीतर सूरज प्रोल मार्ग पर हर सुबह बनने वाली फिसलन से हादसे की आशंका रहती है। नल से पानी की आपूर्ति शुरू होते ही फर्श पर पानी जमा हो जाता है, जिससे करीब 30 मिनट तक रास्ता जोखिम भरा बना रहता है। इस दौरान रोजाना लगभग 500 लोग प्रभावित होते हैं, जिनमें स्थानीय निवासी, मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हैं। समस्या का कारण फर्श के नीचे पाइप लाइन में लंबे समय से हो रहा लीकेज है। पानी रिसकर ऊपर आता है और घाटी की चिकनी सतह पर फैलते ही मार्ग फिसलन भरा हो जाता है। दुर्गवासी और लक्ष्मीनाथ मंदिर व बाबा रामदेव मंदिर जाने वाले श्रद्धालु कपड़े बचाते हुए सावधानी से निकलते हैं, लेकिन जोखिम बना रहता है।