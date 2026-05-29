Jaisalmer Weather News: …फिर प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना जैसलमेर

सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर शुरू हो गया, जबकि दोपहर होते-होते लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। इसके साथ-साथ उमस के कारण लोग पसीने में भीगते रहे। तेज गर्मी के कारण दोपहर के समय शहर की प्रमुख सडक़ें और बाजार सूने नजर आए। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक गर्म हवाओं के चलते हालात अधिक कठिन बने रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी का असर दिखाई दिया और लोग पेड़ों की छांव तथा घरों में दुबके रहने को मजबूर रहे।