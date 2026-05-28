Video: वर्षों से जिला अस्पताल का सोनोग्राफी सेंटर बंद, मजबूरी में मरीजों के कदम निजी लैब्स पर

निजी लैब्स में सोनोग्राफी जांच की दरें सामान्य परिवारों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। एक सामान्य सोनोग्राफी के लिए भी सैकड़ों से हजार रुपए तक खर्च करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले परिवारों को जांच के साथ यात्रा और अन्य खर्च भी उठाने पड़ते हैं। ऐसे में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का स्वास्थ्य बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है। कई मरीज आर्थिक तंगी के कारण जांच टालने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे बीमारी की समय पर पहचान नहीं हो पा रही। ग्रामीण क्षेत्र से आई एक गर्भवती महिला के परिजनों ने बताया कि जिला अस्पताल में जांच नहीं होने पर उन्हें निजी सेंटर जाना पड़ा, जहां जांच के लिए अपेक्षा से अधिक राशि देनी पड़ी। वहीं कई मरीजों ने बताया कि सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं मिलने से निजी लैब संचालकों की मनमानी बढ़ रही है और मरीजों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता।