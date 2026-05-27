मैदान में सर्वे, शाम को अध्ययन…शिक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी का दबाव

शिक्षकों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षा केवल पाठ्यक्रम पूरा करने से नहीं निकलती। निर्णायक भूमिका अंतिम दिनों की तैयारी, नोट्स दोहराने और विषयों की पुनरावृत्ति की होती है। लेकिन पिछले महीनों में बड़ी संख्या में शिक्षक फील्ड आधारित कार्यों में व्यस्त रहे। सुबह विद्यालय, उसके बाद सर्वे, रिकॉर्ड अपडेट, दस्तावेज प्रक्रिया और प्रशासनिक लक्ष्य — ऐसे में दिन का बड़ा हिस्सा नियमित पढ़ाई से बाहर निकल जाता है।