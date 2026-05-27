आग उगलती गर्मी में सूख चुके जल संग्रहण के स्थानों पर टैंकर चालकों ने डाला निःशुल्क पानी

रामदेवरा क्षेत्र के करीब 5 किलोमीटर परिधि में जो भी तालाब, तलाई, जलकुंडों व खेलियों पानी से सूखे हुए हैं। उनमें पशु और पक्षियों के जरूरत के अनुसार पानी के टैंकर नि:शुल्क डालकर पानी की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में 13 टैंकर चालकों की ओर से 2 दिन दो तलाई के भीतर पानी के टैंकर डालकर पशु व पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी में पानी की खपत इंसान के साथ-साथ पशुओं में भी बढ़ गई है। पानी की संग्रहण के लिए बने तालाब और छोटी तलाई बरसात की पानी पर निर्भर रहती है। इनमें बरसात के दौरान ही पानी आता है। भीषण गर्मी में रामदेवरा क्षेत्र के टैंकर चालकों ने सूखी तलाई, तालाब, खेली आदि को टैंकर के माध्यम से पानी से भरकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है।