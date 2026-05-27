Video: ईद-उल-अज़हा पर जैसलमेर में उल्लास, बाजारों में 25 करोड़ कारोबार

ईद पर्व को सीमांत जिले में गुरुवार को हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुस्लिम समाज के इस प्रमुख पर्व को लेकर जिले भर में तैयारियों का माहौल देखने को मिला। पिछले करीब 15 से 20 दिनों से लेकर पूर्व संध्या तक स्वर्णनगरी के बाजारों में लगभग 25 करोड़ रुपए की खरीदारी होने का अनुमान लगाया गया है। बुधवार को शहर के सभी प्रमुख बाजार ईद की रौनक से गुलजार रहे। ईद की तैयारियों को पूरा करने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचे। कपड़े, जूते, खानपान की वस्तुएं और सजावटी सामान की दुकानों पर भारी भीड़ रही। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान, आभूषण और अन्य आवश्यक वस्तुओं की विशेष खरीदारी की।