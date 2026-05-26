jaisalmer news : नौ-तपा का दूसरा दिन: भीषण गर्मी से बेहाल जन-जीवन

पोकरण क्षेत्र के तेलीवाड़ा गांव में पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों की ओर से मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। तेलीवाड़ा गांव में माड़वा से जलापूर्ति होती है, जो कई महिनों से बंद पड़ी है। जिसके कारण ग्रामीणों को कुंओं से पानी लाना पड़ रहा है अथवा महंगे दामों में पानी खरीदकर मंगवाना पड़ रहा है। जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। जिसको लेकर कई बार अवगत करवाने के बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे है। इसी से गुस्साए बड़ी संख्या में ग्रामीण मंगलवार को एकत्रित हुए और ग्राम पंचायत कार्यालय के आगे पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और मटकियां फोड़कर रोष जताया। उन्होंने बताया कि माड़वा से तेलीवाड़ा तक लगी पाइपलाइन पर बड़ी संख्या में लोगों की ओर से अवैध कनेक्शन कर फसलें ली जा रही है, लेकिन तेलीवाड़ा में ग्रामीणों को पेयजल भी मुहैया नहीं हो रहा है। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से अवैध कनेक्शन काटने और जलापूर्ति सुचारु करने की मांग की है।