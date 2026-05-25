नौ तपा का पहला दिन: उमस से भरी गर्मी ने छुड़ाए पसीने, पारा 44.3

जैसलमेर. भीषण गर्मी के लिए पहचान रखने वाले नौ तपा की सोमवार से शुरुआत हो गई। पहले दिन जैसलमेर में उमस से भरी तीखी तपिश ने आमजन को पसीने में भीगो दिया। दिन भर के बाद शाम तक वातावरण में ऊष्णता का प्रभाव बना रहा और लोग शीतलता का इंतजार ही करते रहे। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 44.3 और न्यूनतम 26.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले क्रमश: 44.0 और 26.9 डिग्री रहा था। नौ तपा की पहली सुबह से वातावरण में उमस का समावेश रहा। चिपचिपाहट भरी गर्मी के कारण घरों से बाहर निकले लोगों ने अपने सिर और चेहरे का ढंक कर बचाव किया तो पसीने में नहा गए। पंखे और कूलर के आगे बैठने के बावजूद उन्हें गर्मी से निजात नहीं मिल सकी। आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी के आसार बने हुए हैं और अधिकतम तापमान में 46-47 डिग्री तक की उछाल सम्भव है। पोकरण क्षेत्र में भीषण गर्मी व लू का दौर लगातार जारी है। सोमवार को नौतपा भी शुरू हो गया है। गत कुछ दिनों से चल रही आंधी का असर सोमवार को नहीं दिखा। सोमवार सुबह सूर्य की तेज किरणें निकली। सुुबह 9 बजे बाद सूर्य की तेज किरणों से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। दोपहर में भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। सोमवार को तापमान भी 43 से 44 डिग्री तक पहुंचा।