स्वर्णनगरी में ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से उठी जल संरक्षण की लहर…संकल्पों से गूंजी स्वर्णनगरी

सुबह सात बजे शुरू हुई गतिविधियों के साथ गड़ीसर क्षेत्र जागरूकता और उत्साह के माहौल में बदल गया। एक ओर बच्चों की आवाजें जल संरक्षण का संदेश दे रही थीं तो दूसरी ओर पारंपरिक कलश यात्रा ने आयोजन को लोक संस्कृति से जोड़ते हुए विशेष आकर्षण दिया। गड़ीसर की पाल पर मौजूद लोगों के बीच पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चर्चा भी लगातार चलती रही। बिस्सा बगेची परिसर में विधायक छोटूसिंह भाटी, प्रभारी सचिव महावीर प्रसाद मीणा और जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल की मौजूदगी में पीपल पूजन के साथ अभियान की शुरुआत हुई। इसके बाद पौधरोपण, पौध वितरण और सामूहिक जल संरक्षण संकल्प जैसे कार्यक्रमों ने आयोजन को जनसहभागिता का स्वरूप दिया।