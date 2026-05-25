25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से उठी जल संरक्षण की लहर…संकल्पों से गूंजी स्वर्णनगरी

सुबह सात बजे शुरू हुई गतिविधियों के साथ गड़ीसर क्षेत्र जागरूकता और उत्साह के माहौल में बदल गया। एक ओर बच्चों की आवाजें जल संरक्षण का संदेश दे रही थीं तो दूसरी ओर पारंपरिक कलश यात्रा ने आयोजन को लोक संस्कृति से जोड़ते हुए विशेष आकर्षण दिया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

May 25, 2026

jaisalmer gadisar lake

जैसलमेर. गंगा दशहरा पर गड़ीसर में जल संरक्षण संकल्प के साथ जुटे आमजन।

स्वर्णनगरी में सोमवार सुबह ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर का दृश्य सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग नजर आया। गड़ीसर प्रोल से आगे बढ़ती प्रभात फेरी, हाथों में जल संरक्षण संदेश लिए स्कूली विद्यार्थी, पारंपरिक परिधानों में शामिल महिलाओं की कलश यात्रा और 'जल है तो कल है' के नारों के बीच मरुधरा में जल बचत का एक बड़ा जनसंकल्प आकार लेता दिखाई दिया। गंगा दशहरा के अवसर पर 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 की शुरुआत जनभागीदारी और सांस्कृतिक रंगों के साथ हुई।

सुबह सात बजे शुरू हुई गतिविधियों के साथ गड़ीसर क्षेत्र जागरूकता और उत्साह के माहौल में बदल गया। एक ओर बच्चों की आवाजें जल संरक्षण का संदेश दे रही थीं तो दूसरी ओर पारंपरिक कलश यात्रा ने आयोजन को लोक संस्कृति से जोड़ते हुए विशेष आकर्षण दिया। गड़ीसर की पाल पर मौजूद लोगों के बीच पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चर्चा भी लगातार चलती रही। बिस्सा बगेची परिसर में विधायक छोटूसिंह भाटी, प्रभारी सचिव महावीर प्रसाद मीणा और जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल की मौजूदगी में पीपल पूजन के साथ अभियान की शुरुआत हुई। इसके बाद पौधरोपण, पौध वितरण और सामूहिक जल संरक्षण संकल्प जैसे कार्यक्रमों ने आयोजन को जनसहभागिता का स्वरूप दिया।

कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां

-गड़ीसर प्रोल से सरोवर तक प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में सहभागिता

-महिलाओं की पारंपरिक कलश यात्रा बनी आकर्षण का प्रमुख केंद्र

-विद्यार्थियों ने तख्तियों और नारों से जल संरक्षण संदेश फैलाया

-पीपल और नीम सहित कुल 11 पौधों का रोपण हुआ

-आमजन और महिलाओं को तुलसी पौधों का वितरण किया गया

-जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर सामूहिक संकल्प लिया

पानी केवल जरूरत नहीं,पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ा विषय भी

कार्यक्रम के दौरान यह संदेश प्रमुखता से उभरा कि मरुधरा जैसे क्षेत्र में पानी केवल जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। जल बचत को केवल योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिखाई दिया। आगामी 5 जून तक जिलेभर में वर्षा जल संग्रहण, जल स्रोतों की सफाई, पौधरोपण, श्रमदान, पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां और जनसहभागिता आधारित कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा।

मौजूद प्रमुख अधिकारी

इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्रसिंह सांदू, अधीक्षण अभियंता कौशल पालीवाल, संयुक्त निदेशक डॉ. उमेश वर्गटीवार, अधीक्षण अभियंता भैराराम चौधरी, नगरपरिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा, उपनिदेशक अशोक कुमार गोयल, सहायक निदेशक प्रवीण प्रकाश चौहान व वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ. नारायण दास इणखिया मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 May 2026 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / स्वर्णनगरी में ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से उठी जल संरक्षण की लहर…संकल्पों से गूंजी स्वर्णनगरी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नौ तपा का पहला दिन: उमस से भरी गर्मी ने छुड़ाए पसीने, पारा 44.3

jsm
जैसलमेर

Jaisalmer news: डिजिटल युग में भी स्कूल कागजों में ही ऑनलाइन, रिकॉर्ड में केवल तीन स्कूलों में इंटरनेट अभाव

jsm news letst
जैसलमेर

नकली घी की सूचना पर जयपुर से पहुंची टीम, गोदाम व दुकान में दबिश

jsm
जैसलमेर

नहरबंदी खत्म : गजरूपसागर और डाबला से रोजाना मिल रहा 50 लाख लीटर पानी

jsm
जैसलमेर

चौदह वर्षों से जल सेवा मंडल निभा रहा मानवता और सेवा का दायित्व

jsm
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.