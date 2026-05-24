चौदह वर्षों से जल सेवा मंडल निभा रहा मानवता और सेवा का दायित्व

जिम्मेदारों की इस शिथिलता के बीच कस्बे के जागरूक लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की। कस्बे के व्यापारियों, समाजसेवियों और सरकारी कार्मिकों ने मिलकर 'जल सेवा मंडल' का गठन किया। इसकी शुरुआत विरेन्द्र मेवाड़ा और ओमप्रकाश शर्मा ने की थी। इसके बाद जयसिंह उज्ज्वल, पदमाराम सुथार, देवीप्रसाद पुरोहित, कैलाश दैया, मनोजकुमार केला, दलपतराम, आशीष पुरोहित, चैनाराम माली, जसवंत चारण और संजय गांधी सहित कई लोग इस सेवा अभियान से जुड़ते गए। टीम प्रतिदिन दोपहर की तपती गर्मी में रेलवे स्टेशन पर अपनी स्टॉल लगाती है। ठंडे पानी के कैम्पर रखकर यात्रियों को मनुहार के साथ शीतल जल पिलाया जाता है। साथ ही आगे की यात्रा के लिए उनकी बोतलों में भी ठंडा पानी भरकर दिया जाता है।