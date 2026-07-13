Video: फायर सेफ्टी इंतजाम सवालों में, कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र निष्क्रिय

जैसलमेर. पर्यटन नगरी जैसलमेर में जिला अस्पताल सहित कई सरकारी और सार्वजनिक भवनों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पत्रिका टीम की ओर से की गई पड़ताल में व्यवस्थाओं में फायर सेफ्टी सिस्टम की कमियां और निगरानी व्यवस्था की कमजोरियां सामने आई हैं। उन्होंने आग लगने की घटनाओं की त्वरित रोकथाम व्यवस्था पकी पोल खोल दी है। सबसे चिंता की बात यह है कि जिन भवनों में हर दिन सैकड़ों लोग आते-जाते हैं, वहां आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां नहीं के बराबर है। जिला अस्पताल जवाहिर चिकित्सालय जैसे संवेदनशील संस्थान में यदि आग लग जाए तो मरीजों, परिजनों और कर्मचारियों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।