Jaisalmer: सीमांत जिले में बदला पुलिस का ढांचा… कई थानों के प्रभारी बदले

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र की 14 एमजीडी में सोमवार शाम एक खेत में गुब्बारे और लंबे ऐंटिना से जुड़ा यंत्र गिरने से ग्रामीणों में उत्सुकता और आशंका का माहौल बन गया। आसमान से वस्तु गिरती देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर मोहनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और यंत्र को कब्जे में लेकर उसके स्रोत तथा उपयोग के संबंध में जांच शुरू की। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यंत्र पर वैसालारेडियोसॉन्ड आरएस-41 एसजीएम अंकित है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करने वाला उपकरण प्रतीत हो रहा है। ऐसे उपकरणों का उपयोग वायुमंडल के तापमान, आर्द्रता, वायुदाब तथा हवा की दिशा और गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जानकारों के अनुसार इस प्रकार के यंत्र को हीलियम अथवा हाइड्रोजन गैस से भरे मौसम गुब्बारे के साथ ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। निर्धारित ऊंचाई पर गुब्बारा फटने के बाद यंत्र पैराशूट या तार की सहायता से जमीन पर उतर जाता है। संभावना है कि खेत में मिला यंत्र भी इसी प्रक्रिया के दौरान नीचे गिरा हो। रेगिस्तानी क्षेत्र में इस तरह का उपकरण मिलने से ग्रामीणों में काफी कौतूहल रहा।