Jaisalmer: सोढाकोर-चांधन बीच रेल हादसे में युवक की मौत, आधा घंटा रुकी ट्रेन

रामदेवरा कस्बे के नोखा चौराहे के पास पानी निकासी के लिए बनाई गई खुली नाली वाहन चालकों के लिए परेशानी और दुर्घटना का कारण बन रही है। नाली की अधिक चौड़ाई और सुरक्षा के लिए कोई जाली न होने से आए दिन दुपहिया एवं छोटे वाहन इसमें फंसकर गिर रहे हैं, जिससे लोगों को चोटिल होने के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यह स्थिति राहगीरों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। जानकारी के अनुसार नोखा चौराहे के समीप टीन शेड के नीचे निर्मित सीसी सड़क के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्षा जल निकासी के लिए चौड़ी नाली का निर्माण किया गया था। शुरूआत में ग्राम पंचायत ने सुरक्षा की दृष्टि से नाली के ऊपर लोहे की जाली लगवाई थी, लेकिन कुछ समय बाद अज्ञात चोर उसे चोरी कर ले गए। इसके बाद से नाली खुली पड़ी है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा लगातार बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली खुली होने के कारण विशेष रूप से रात के समय तथा भीड़भाड़ के दौरान वाहन चालकों को नाली का सही अनुमान नहीं लग पाता। इससे कई बार बाइक और अन्य छोटे वाहन नाली में उतर जाते हैं, जिससे अचानक संतुलन बिगड़ने से वे गिर जाते हैं।