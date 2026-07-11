Jaisalmer: 40 साल पुराने पीआरएस सिस्टम का होगा आधुनिक डिजिटल कायाकल्प

जैसलमेर. ट्रेन टिकट बुकिंग का अनुभव अब पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन जल्द लॉन्च करने जा रहा है। नई डिजिटल व्यवस्था का लक्ष्य यात्रियों को तेज, सरल और अधिक सुरक्षित ऑनलाइन आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही रेलवे करीब 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) को भी आधुनिक तकनीक से अपग्रेड कर रहा है। इससे टिकट बुकिंग नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक बेहतर डिजिटल अनुभव मिलेगा।