Jaisalmer: 2035 ट्रैफिक अलर्ट: स्वर्णननगरी में बढ़ते दबाव की आहट, बढ़ते वाहन और आबादी ने बदला यातायात का पूरा गणित

जैसलमेर. स्वर्णनगरी की पहचान अब केवल पर्यटन, विरासत और रेगिस्तानी संस्कृति तक सीमित नहीं रही है। तेजी से बढ़ते पर्यटन कारोबार, आबादी विस्तार और वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या ने शहर के यातायात ढांचे पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। वर्तमान रफ्तार यही रही तो वर्ष 2035 तक जैसलमेर को जाम, पार्किंग संकट, दुर्घटनाओं और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शहर के प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों और चौराहों पर अभी से बढ़ता यातायात दबाव भविष्य की तस्वीर दिखाने लगा है। पर्यटन सीजन में बाहरी वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे सीमित सडक़ नेटवर्क पर अतिरिक्त भार पड़ता है। ऐसे में अगले दशक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक मास्टरप्लान तैयार करना समय की मांग बन गया है।