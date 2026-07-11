Jaisalmer: आज का सवाल – मानसून काल में होने वाली बरसातों को अमृत तुल्य माना जाता है। इस पानी को कैसे सहेजा जाए?

सीमांत मरुस्थलीय जैसलमेर जिला हमेशा से कम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। देश के सबसे कम बरसात वाले क्षेत्र में इस जिले का शुमार होता है। ऐसे में मानसून काल में होने वाली बारिश अमृत के समान ही होती है। कई बार अच्छी बरसात होने के बावजूद उस पानी का सदुपयोग निश्चित नहीं हो पाता और वह किसी काम में नहीं आ पाता। इस पानी के वैज्ञानिक अंदाज में उपयोग को अब तक नजरअंदाज किया गया है। जबकि समय की मांग है कि अब इस कार्य में और देरी न की जाए।