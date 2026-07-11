Jaisalmer: एक पोल टूटा, एकां जीएसएस ठप, बीस घंटे अंधेरे में रहे हजारों ग्रामीण

रामदेवरा. पोकरण से एकां ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) तक आने वाली 33 केवी विद्युत लाइन का एक पोल वाहन की टक्कर से टूटकर गिर जाने के कारण शुक्रवार रात क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पोल क्षतिग्रस्त होने से एकां जीएसएस की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई और उससे जुड़े एक दर्जन से अधिक गांवों तथा ढाणियों में 20 घंटे से अधिक समय तक अंधेरा पसरा रहा। भीषण गर्मी और उमस के बीच हजारों ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।ग्रामीणों का आरोप है कि केवल एक पोल बदलने में डिस्कॉम ने पूरा दिन लगा दिया। इस दौरान घरों में लगे इनवर्टर जवाब दे गए, पंखे, कूलर, पानी की मोटर और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े रहे। बिजली नहीं रहने से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई और लोगों का दैनिक जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।