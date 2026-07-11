Jaisalmer: कुरजां की आवक निकट, सुविधाएं बढ़ें तो जैसलमेर में बढ़ेगा प्रवास और पर्यटन

वन्यजीव प्रेमियों ने मांग की है कि खींचन की तर्ज पर कुरजां पड़ाव स्थलों पर चुग्गाघर बनाए जाएं, जलाशयों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ओरण, गोचर भूमि और तालाबों के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाए तथा श्वानों के हमलों से बचाव के लिए तालाबों के आसपास सुरक्षा तारबंदी की जाए। साथ ही घायल अथवा बीमार पक्षियों के उपचार के लिए स्थायी चिकित्सा व्यवस्था भी विकसित की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और वन विभाग समय रहते इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दें तो जैसलमेर जिले में कुरजां की संख्या वर्तमान से तीन गुना तक बढ़ सकती है। इससे जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ पक्षी पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।