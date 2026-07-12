Jaisalmer: प्यासा जैसलमेर, लडखड़़ाई सप्लाई, हर मोहल्ले में पानी के लिए जंग, टैंकरों के भरोसे हजारों परिवार

जैसलमेर. मरुस्थल की तपती धरती पर पानी हमेशा से सबसे बड़ी जरूरत रहा है, लेकिन इन दिनों स्वर्णनगरी के बाशिंदों के लिए यही जरूरत सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के मोहनगढ़ हेडवक्र्स तक जाने वाली विद्युत लाइन के टावर गिरने से उत्पन्न संकट ने जैसलमेर की पेयजल व्यवस्था को पूरी तरह झकझोर दिया है। जल उत्पादन प्रभावित होने के कारण शहर में 5 से 8 दिन के अंतराल से जलापूर्ति की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि घरों में नल सूखे पड़े हैं और लोग पानी की हर बूंद के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं। शहर के गली-मोहल्लों में अब जल संकट के चलते लोग खुल कर रोष जता रहे हैं। जिन घरों में पानी संग्रहण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहां स्थिति और अधिक गंभीर बनी हुई है।