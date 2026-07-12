Rajasthan News : चीन और पाकिस्तान से लड़ी जंग, अब अपनी ही जमीन के लिए भटक रहे 92 वर्ष के रिटायर्ड कैप्टन चुन्नीलाल

राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर से एक बेहद भावुक और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। भारतीय सेना के 92 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी कैप्टन चुन्नीलाल, जिन्होंने 1962 में चीन के खिलाफ और 1965 व 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक युद्धों में देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, आज इस ढलती उम्र में अपनी ही जमीन को बचाने के लिए व्यवस्था के खिलाफ अपनी जिंदगी की चौथी जंग लड़ रहे हैं। कैप्टन चुन्नीलाल का आरोप है कि जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ इलाके में स्थित उनकी आवंटित कृषि भूमि को भू-माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर और एक फर्जी हमशक्ल को खड़ा करके उनकी जानकारी के बिना धोखाधड़ी से गिरवी रख दिया और फिर करीब 25 लाख रुपए में बेच दिया।