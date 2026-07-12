jaisalmer: जल संकट के बीच जलदाय विभाग के अहम पद खाली, मॉनिटरिंग संकट में

जैसलमेर। पहले से गंभीर पेयजल संकट झेल रहे जैसलमेर जिले में जलदाय विभाग के महत्वपूर्ण पद खाली होने से जलापूर्ति व्यवस्था की मॉनिटरिंग पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य सरकार की ओर से हाल में किए गए तबादलों के तहत जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता कैलाशचंद मीणा का स्थानांतरण कर दिया गया है, लेकिन उनके स्थान पर अब तक किसी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। इसी तरह जैसलमेर नगर उपखंड के सहायक अभियंता देवीलाल भील को पोकरण और फतेहगढ़ के हरूराम को पचपदरा भेज दिया गया है, लेकिन उनके पद भी फिलहाल रिक्त छोड़ दिए गए हैं। यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है, जब बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के मोहनगढ़ हेडवक्र्स से जुड़े बिजली संकट के कारण जिले में जल उत्पादन प्रभावित है और शहर में पांच से आठ दिन के अंतराल से जलापूर्ति की जा रही है। ऐसे संवेदनशील दौर में विभाग के शीर्ष और क्षेत्रीय स्तर के तकनीकी अधिकारियों के पद खाली रहने से व्यवस्था की निगरानी और समन्वय पर प्रतिकूल असर पडऩे की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने जलदाय विभाग के नगरखंड और जिलाखंड के अधिशासी अभियंताओं को भी बदला है। नगरखंड में निरंजन मीणा की जगह अशोक मीणा को लगाया गया है, जबकि जिला खंड में परियोजना खंड के नरेन्द्रसिंह भाटी और परियोजना में प्रेमाराम को लगाया गया है।